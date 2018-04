Serramazzoni: il villaggio degli antichi mestieri

Serramazzoni dedica una intera giornata, domenica 22 aprile, alle tradizioni dell'artigianato locale con il "Villaggio degli antichi mestieri"che sarà allestito in piazza della Repubblica, dalle ore 10; si potranno visitare i laboratori del liutaio, bottaio, sarta, calzolaio, apicoltore, falegname; prevista la partecipazione anche dell'associazione InsiemePer Essere di Sassuolo con manufatti in pelle lavorati a mano da persone con disabilità; in funzione anche uno stand gastronomico.

Nell'ambito dell'evento, alle 10,30, è in programma l'incontro con gli esperti sul tema delle piante mellifere contro il dissesto idrogeologico e alle 11 quello dedicato al folclore e i proverbi della civiltà contadina in collaborazione con la trasmissione televisiva "Mo pensa te" di Trc.

In concomitanza con l'iniziativa, parte al mattino una camminata alla scoperta dei borghi e delle frazioni intorno a Serramazzoni, accompagnati dalle guide esperte del Cai. L'escursione, adatta tutti, partirà alle ore 8.40 dal parcheggio di Piazza Tasso (quota di partecipazione 10 euro).

Per informazioni e iscrizioni, aperte fino a venerdì 20 aprile: sassuolo@cai.it, cell.335 5430921/3381170366.

Insieme alle guide Giordano Chiodi e Claudio Fregni del Cai di Sassuolo sarà possibile visitare, tra l'altro, un forno a legna a Pazzano e l'osservatorio di Monfestino in collaborazione con l'associazione Tre Lune. Al rientro, alle 14.30, è prevista la visita al "Villaggio degli antichi mestieri" Gli eventi sono promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di

Serramazzoni.