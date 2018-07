“Il bianco e il nero” di Campagnoli in mostra

Sabato 14 luglio alle 18, per la rassegna “Arte in Torre”, inaugura nella sala del Torrione di via Matteotti la mostra fotografica “Il bianco e il nero” dell’artista Marco Campagnoli: la mostra rimarrà aperta fino a domenica 22 luglio.

Negli ultimi due anni, Marco Campagnoli ha esposto a Bologna, Reggio Emilia, Formigine e a Firenze in una galleria privata: per la prima volta “gioca in casa”, essendo residente a Montale. In questa occasione, il fotografo ha voluto far scegliere a un paroliere, Fabio Scandolara, il titolo e la didascalia delle foto senza nessuna intromissione. Lo stesso fotografo, quindi fino all’inaugurazione della mostra, non saprà quali saranno i titoli e le didascalie che accompagneranno i suoi lavori nella mostra allestita nella sala del Torrione di via Matteotti.

Il taglio del nastro della mostra è in programma sabato 14 luglio alle 18, alla presenza dell’autore: l’esposizione resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 21; sabato 14 e sabato 21 luglio dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 23; domenica 15 e domenica 22 luglio dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 21.

L’ingresso è libero.