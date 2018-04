Palestina e Istraele, a Fiorano continua a vivere “Il folle sogno"

“Il folle sogno" di Neve Shalom Wahat Al-Salam, ovvero ‘Israeliani e Palestinesi insieme sulla stessa terra’ è un racconto a più voci sulla realizzazione di un’oasi di pace con cui il Comune di Fiorano Modenese è gemellato dal 1994. Nevé/Wahat è fra Tel Aviv e Gerusalemme e vi convivono donne e uomini di religioni diverse (musulmani, ebrei e cristiani). E’ un villaggio creato congiuntamente da Ebrei e Arabi palestinesi, tutti cittadini di Israele. I membri del villaggio sono impegnati nel lavoro di educazione per la pace, l’uguaglianza e la comprensione fra le due popolazioni. E’ sede della “Scuola per la pace”. Situato su una collina ai bordi della valle di Ayalon, ad una uguale distanza (30 Km) da Gerusalemme e da Tel Aviv-Jaffa, comprende oggi 60 famiglie. In Italia è rappresentato e supportato dagli Amici Italiani di Neve Shalom - Wahat al-Salam, che resero possibile il gemellaggio, perché il Comune di Fiorano riconosce come valore la capacità di fare comunità fra persone di diversa cultura, provenienza e tradizione.

Domenica 8 aprile 2018, alle ore 17, alla Biblioteca Paolo Monelli, presso il Bla di Fiorano, l’esperienza e il ‘folle sogno’ si rinnovano in un incontro a più voci al quale tutti i cittadini sono invitati.

Intervengono i prof. Gianpaolo Anderlini, Pietro Mariani Cerati e Raffaello Zini.

Gianpaolo Anderlini, che come vicesindaco, fu protagonista del gemellaggio, si occupa da oltre trent’anni di studi sull’ebraismo (Bibbia, lingua ebraica, Midrash, Talmud) e di poesia. È docente di materie letterarie al liceo scientifico Formiggini di Sassuolo e redattore della rivista “QOL” che si occupa del dialogo ebraico-cristiano. Ha pubblicato articoli e contributi su “QOL”, “Bibbia e Oriente”, “Rivista Biblica Italiana”, “Orientamenti”, “Parola spirito e vita” e in diverse opere collettive. Segue e coordina le attività delle scuole di lingua e cultura ebraica di Salvarano (RE). Con Wingsbert House ha pubblicato “I calici della memoria. Il vino nella tradizione ebraica” e “Tu mi hai rapito il cuore. Eros, amore e sessualità nella Bibbia ebraica” (2014) e “Per favore non portateli ad Auschwitz” (2015).

Pietro Mariani Cerati fa parte della redazione della rivista «QOL». Con edizioni Aliberti ha pubblicato i romanzi “Novellara Dajjenu”, “La locanda della pace” e “Non è come pensi!”. Con Imprimatur ha pubblicato, con Luigi Rigazzi, “Il paradiso delle piccole cose. Paolo e Maria De Benedetti si raccontano”, prefazione di Umberto Eco. Per Compagnia editoriale Aliberti dirige la collana Bibbia e Giornale.

Raffaello Zini è impegnato nel dialogo che costruisce la pace, teologo, biblista, esperto di multiculturalità, redattore della rivista “QOL”.