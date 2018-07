"L'emergenza è la paura del diverso" appuntamento di LeU Carpi sulle Migrazioni

‘’Liberi e uguali’’delle Terre D’Argine (MO) indice una iniziativa per fare chiarezza in una situazione che, a proposito della crisi migratoria, non distingue più tra migranti e rifugiati, tra emergenza e aspetti strutturali, tra diritto internazionale e normativa dei singoli stati, tra integrazione e separatezza, tra sbarchi e flussi e tra fini e mezzi. L'appuntamento è per Sabato 21 Luglio alle ore 18.30 al Circolo Arci di Migliarina di Carpi, in via Budrione Migliarina ovest 112. L’emergenza non è dovuta a una presunta invasione: il saldo migratorio dell’Italia è negativo, ossia nel Paese c’è più emigrazione che immigrazione. La vera emergenza sta in una discussione chiusa nella paura del diverso, nell’idea folle di una superiorità razziale, nella volontà politica di fare dell’Europa una fortezza inespugnabile.

La guerra dichiarata dal governo alle Ong, la chiusura dei porti italiani a chi soccorre in mare, la rimozione dal dibattito pubblico della situazione dei campi in Libia e in Turchia, la recente circolare del Ministro degli Interni che impone la restrizione del diritto d’asilo per protezione umanitaria, rivelano un insopportabile calo della tensione umanitaria e di conseguenza il rischio sempre presente di assuefazione e rassegnazione.

Liberi e Uguali delle Terre D’Argine non si rassegna a queste derive xenofobe e razziste e ritiene che la risposta è nel contrasto, a tutti i livelli, verso misure di questo segno e soprattutto all’attivazione di un confronto sulla materia finalizzato a produrre conoscenza e consapevolezza per fare argine alle inaccettabili politiche del governo.

In un dibattito con:

On. Federico Fornaro,

Capogruppo LeU alla Camera dei Deputati;

Fausto Durante,

Coordinatore Politiche internazionali della Cgil nazionale;

Stefano Fassina, Deputato LeU.

Saranno presenti e interverranno nel dibattito le Ong locali di Carpi e Modena