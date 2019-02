"Impariamo a usare il computer", ad Albareto un corso gratuito per i "meno tecnologici"

Il Centro sociale orti Albareto, in collaborazione con il Quartiere 2 del Comune di Modena, organizza il corso a partecipazione gratuita “Impariamo a usare il computer”, che si svolgerà tra febbraio e marzo 2019.

Gli incontri lezione del nuovo corso per familiarizzare con gli strumenti informatici, sono in programma ogni mercoledì dalle 9,30 alle 11,30, con inizio da mercoledì 20 febbraio, alla sede del Centro sociale orti, in via delle Messi 141 ad Albareto.

Per informazioni si può chiamare il numero telefonico 320 0736041.