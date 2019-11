"Impegnarsi", incontro a Modena con la psicologa Giulia Staderini

L’obiettivo dell’incontro è quello di illustrare alcuni aspetti del concetto di IMPEGNO e dei suoi mille risvolti, nella vita individuale e nelle relazioni. Scopo dell’incontro è l’integrazione tra strategie di accettazione e mindfulness e psicologia cognitiva e comportamentale per favorire il cambiamento, utilizzando le risorse presenti.

Capita a tutti di cascare in acqua senza sapere nuotare. Non dovrebbe succedere, ma è così. Non tutti hanno appreso come nuotare. C’è chi annaspa inutilmente, chi fa il morto e resta a galla sempre, chi sa stare a galla e sa nuotare verso la riva. C’è persino chi sa nuotare e riesce a sostenere chi affoga.

Quante energie spendiamo per risolvere o per evitare? Non ci converrebbe accettare?

E poi accettare l’Impegno: per riordinare gli armadi, per un nuovo lavoro, per risanare la coppia, verso i figli, verso noi stessi.

Quanta consapevolezza abbiamo di quanto sta accadendo?

