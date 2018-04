"L'impresario in angustie", spettacolo musicale per i 120 anni del Liceo Sigonio

Il Liceo Musicale Carlo Sigonio in collaborazione con gli istituti superiori Cattaneo-Deledda, Adolfo Venturi e la scuola per parrucchieri FAMAS presenta la farsa in musica L’Impresario in angustie, musica di Domenico Cimarosa e libretto di Giuseppe Maria Diodati. È una farsa in un atto di fine settecento, di carattere brillante in cui si criticano gli eccessi dell’opera del periodo. La durata è di circa un’ora e un quarto. L’edizione è riveduta da Francesca Nascetti, condotta sull’edizione critica dell’opera a cura di Simone Perugini. Editore proprietario: Accademia Lirica Toscana Domenico Cimarosa.

Le esecuzioni previste sono tre: Giovedì 3 maggio ore 16 (prove generali aperte alle scuole), Sabato 5 maggio ore 21, Domenica 6 maggio ore 17 e si svolgeranno tutte presso il teatro della Fondazione San Carlo, Via San Carlo, 5 - Modena. L’ingresso è gratuito. Con questo spettacolo si aprono le celebrazioni dei 120 anni dalla fondazione del Liceo Carlo Sigonio valorizzate e promosse dal Liceo stesso e dall’Associazione Amici del Sigonio.

Il progetto nato al Liceo Musicale Carlo Sigonio coinvolge: