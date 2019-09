"Impro umili per risate terra a terra", cabaret e buona cucina a Levizzano

Sano divertimento con tutto il buono dell'agricoltura biodinamica sulle splendide colline di Levizzano Rangone in una location incantevole come l'azienda agricola UmileTerra che assieme alla compagnia di teatro comico d'improvvisazione 8mani presentano: "Impro Umili per risate Terra a Terra", uno spettacolo esilarante dal continuo scambio tra attori e pubblico



Sul palco Gino Ginone Andreoli e Ivan Cattini

Musiche di Roberto Chiodi



Riepilogando:

si magia sano, si beve sano, si ride sano



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

al 340 0866053 Cristina

o scrivendo a umileterra@gmail.com



Ingresso 15€

gli under 14 pagano 5€

gli under 6 non pagano



