Spettacolo e beneficenza, "In baracca con Alex" rianima la tradizione dei burattini

Modenesi e bolognesi per il terzo anno insieme nel ricordo di un amico che non c’è più, Alex, che condivideva con loro la passione per l’arte in cui sono maestri: il teatro dei burattini della tradizione emiliana. Un amico, Alessandro “Alex” Barberini, burattinaio modenese scomparso nel novembre del 2014, convinto come lo sono i suoi colleghi che l’arte di raccontare storie con le “teste di legno” possa fare del bene anche al di là della sua capacità di fare sorridere adulti e bambini.

Per questo i burattinai di Modena e Bologna si riuniscono per dar vita alla terza edizione di “In baracca con Alex” nel weekend di sabato 9 e domenica 10 giugno, dalle 17 alle 23 circa, ai Giardini Ducali di Modena in corso Canalgrande.

Si incomincia sabato 9 giugno alle 17 con un Laboratorio creativo a cura di Arci Modena; alle 18 prende il via "Tutti in baracca", spettacoli di burattini a cura di Compagnia Fuori Porta, I burattini di Mattia Zecchi, I burattini di Riccardo, e I burattini della Commedia di Moreno Pigoni e Sara Goldoni.

In quella che in tv si chiama prima serata, alle 21.30, va in scena "I tre bravi alla prova” spettacolo di burattini “collettivo” con Romano Danielli, Compagnia Fuori Porta, Mattia Zecchi, Riccardo Pazzaglia e Moreno Pigoni.

Si ritorna ai Giardini domenica 10 giugno di nuovo alle 17, per assistere a “Le avventure di Sandrone e Fagiolino”, spettacolo a cura de I burattini dell’Ocarina bianca; alle 18.30 va in scena il "Nani Rossi Show" a cura di Nani Rossi, una delle migliori Compagnie di teatro di piazza in uno spettacolo unico, mai visto prima, che gli organizzatori definiscono “da non perdere”.

A chiudere, alle 21 di domenica, lo spettacolo che vede impegnati tutti insieme in una grande baracca i burattinai di Modena e di Bologna e il resoconto delle attività svolte al reparto di Pediatria e Oncologia Pediatrica del Policlinico di Modena rese possibili proprio grazie alla raccolta fondi della precedente edizione, attività che grazie alla collaborazione e al lavoro svolto insieme alle insegnanti dello Spazio Incontro e del Policlinico e al professor Lorenzo Iughetti, hanno visto la presenza da novembre a maggio di esperti quali Monica Morini di teatro dell’Orsa, Pina Irace, Moreno Pigoni e la realizzazione di una baracca permanente e di una serie di burattini (costruiti dall’artista modenese Sara Goldoni) a disposizione dei bambini ricoverati e delle insegnanti.

Come per la passata edizione anche quest’anno tutte le attività sono ad offerta libera, il ricavato verrà utilizzato a sostegno del progetto “Help me” che prevede la realizzazione di uno spazio terapeutico e professionale dove affrontare i temi della violenza e dell’aggressività.