"In baracca con Alex", i burattini emiliani ai Giardini a sostegno della Puppet Therapy

Nell’inglese internazionale si chiama “Puppet therapy”, e rappresenta una profonda innovazione rispetto al modo di concepire la cura nell’infanzia e nella adolescenza. Si tratta di un progetto volto allo sviluppo di strumenti metodologici per accompagnare i bambini ricoverati, aiutandoli a comprendere quello che provano e ciò che hanno intorno per non averne paura.

E la grande tradizione dei burattini, emiliani e non solo, ci rientra a pieno titolo, grazie in particolare alle esperienze innescate dall’impegno dei burattinai modenesi e bolognesi che ritornano ai Giardini Ducali di Modena dalle 17 alle 23 di sabato 8 e domenica 9 giugno con “In baracca con Alex”. Anche nel 2019, infatti, porterà vivacità nello spazio verde del centro storico l’iniziativa nata quattro anni fa in collaborazione con il Comune di Modena, dai burattinai bolognesi e modenesi, da Stefania Galliani moglie di Alex, ed Elisabetta Della Casa, dei Burattini della commedia, per ricordare l’amico burattinaio scomparso Alessandro Barberini.

Tutte le attività sono ad offerta libera: il ricavato verrà devoluto al progetto Puppet Therapy in collaborazione con Pediatria e Oncologia pediatrica del Policlinico di Modena per la promozione della salute e del benessere del bambino ospedalizzato.

Si incomincia sabato 8 giugno alle 17 con un Laboratorio creativo a cura di Arci Modena con volontari dello Spazio Incontro del Policlinico e Christian Del Grosso; alle 18 prende il via "Tutti in baracca", spettacolo di burattini a cura di Compagnia Fuori Porta, Mattia Zecchi, Riccardo Pazzaglia e Moreno Pigoni; alle 18.30 “Fiabe in tavola”, spettacolo di “Le Invenzioni Inutili” di e con Pina Irace. Alle 21, va in scena “Il pazzo per amore” spettacolo di burattini “a baracche unite” con i maestri burattinai Romano Danielli, Mattia Zecchi, Compagnia Fuori Porta, Riccardo Pazzaglia, Moreno Pigoni.

Si ritorna ai Giardini domenica 9 giugno di nuovo alle 17, prima per ascoltare “Raccontami che ti racconto”, narrazione di Grazia Siddi, e quindi alle 18 per assistere a “Baracche ai Giardini”, spettacolo di burattini a cura di Compagnia Fuori Porta, Mattia Zecchi, Riccardo Pazzaglia e Moreno Pigoni. Alle 21 circa “In baracca con Alex 2019” si chiude con “Meneghino nel regno dei Sempreallegri”, spettacolo di burattini a cura della giovane Compagnia Burattini Aldrighi, ospite milanese, con le teste di legno della tradizione meneghina.

Informazioni al tel. 347 4910867, sul web o sui social network alla pagina facebook “in baracca con Alex”.