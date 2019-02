Il 23 Febbraio inaugura a Spilamberto la torrefazione artigianale Coffeeshare e secondo punto vendita. All'interno del negozio si può trovare caffè tostato artigianalmente in grani, macinato, in capsule e in cialde. Macchinette del caffè per privati, uffici, aziende e settore ho.re.ca. Durante l'inaugurazione sarà possibile degustare i caffè e fare la conoscenza dei fratelli proprietari del marchio.