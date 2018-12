Concerti, lezioni e interviste per la rassegna AdM Drama: all'inaugurazione sarà presente Guido Giannuzzi

Venerdì 21 dicembre alle 19:00 al Teatro Drama di Modena si terrà l’inaugurazione della rassegna AdM Drama, il progetto curato dagli Amici della Musica di Modena che propone concerti, lezioni, interviste e occasioni di approfondimento.

Sarà presente Guido Giannuzzi, membro dell’Orchestra Filarmonica di Bologna e brillante comunicatore, che presenterà due libri di recente uscita (su Erik Satie e su Paul Wittgenstein – il “pianista dimezzato” dedicatario del Concerto per la mano sinistra di Ravel). Nel corso della serata, il presidente AdM Andras Gemes illustrerà il viaggio culturale-musicale riservato ai Soci AdM, che si terrà a Lipsia dal 29 maggio al 2 giugno 2019. Al termine, si terrà un momento conviviale per un brindisi e per scambiarsi insieme gli auguri per le prossime festività.

L’ingresso è gratuito.

L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala.

Per informazioni: tel 3296336877; info@amicidellamusicamodena.it