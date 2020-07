Agosto al Drive-in: un mese di proiezioni sotto le stelle a Sassuolo

Nove appuntamenti con il film cult degli ultimi vent’anni da vivere assieme alla famiglia o agli amici riscoprendo il piacere del Drive In o gustando la cena nello spazio ristorante.

Dopo le due anteprime in occasione di Sassuolo – Milan, e Napoli –Sassuolo, a partire da sabato 1 agosto inizierà la programmazione ufficiale del Drive In nell’area allestita presso la sede degli Alpini di San Michele, in via Vallurbana, che proseguirà per tutto il prossimo mese.

“Un’occasione in più per godere della proiezione di pellicole che hanno fatto la storia del cinema – afferma l’Assessore al Commercio ed al Turismo Massimo Malagoli – riscoprendo il gusto un po' retrò ma più che mai attuale in periodo di distanziamento sociale del Drive In, oppure gustando una cena a base di gnocco e tigelle grazie agli Alpini di San Michele. Pro Loco Sassuolo ha fatto un lavoro enorme ed in tempi brevissimi per poter allestire a Sassuolo, grazie all’aiuto della squadra operai di Sgp, uno spazio in grado di rispettare a pieno tutte le normative anti Covid ed al tempo stesso offrire una novità per la nostra città che, sono certo, sarà apprezzata. Film leggeri, classici, in grado di far trascorrere serate divertenti e diverse dal solito all’intera famiglia o a gruppi di amici, che potranno essere visti sia a bordo della propria auto che al tavolo del ristorante, grazie ai due schermi allestiti nello spazio di poche decine di metri”.

Si inizierà sabato 1 agosto con la proiezione di “Grease”, per poi proseguire ogni mercoledì e sabato con una programmazione che spazierà dal “Re Leone” a “Ritorno al Futuro” fino a “Don Camillo”.

Unica eccezione alle pellicole sarà sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, quando lo spazio Drive In sarà teatro, la sera, di una sorpresa dal vivo.

Drive In e Ristorante saranno gestiti di ProLoco Sassuolo, la cucina sarà affidata agli Alpini di San Michele. Per poter accedere sarà necessario effettuare la prenotazione attraverso un sito internet che sarà on line a giorni. Sarà possibile cenare o bere un cocktail sia a bordo dell’auto che nello spazio Ristorante, dove sarà presente un secondo schermo per le proiezioni, tutto nel rispetto delle normative anti- Covid con il Qr Code in sostituzione del menù cartaceo e le mono porzioni servite sia in auto che al tavolo.