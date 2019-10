I bambini e i loro amici a quattro zampe: istruzioni per la convivenza in Galleria Europa

Come gestire una serena convivenza familiare tra i bambini e gli amici a quattro zampe? È questo il tema della conversazione in programma giovedì 24 ottobre, alle 17, in Galleria Europa, nell’ambito degli incontri di Piazza Grande.

Realizzato in collaborazione con l’Ufficio diritti animali, l’incontro mira a fornire le istruzioni di convivenza quando arriva un cucciolo in una famiglia con già dei bambini o arriva un bimbo in una casa dove vive già un cane o un gatto. A risolvere i dubbi delle famiglie saranno Roberta Costagliola, psicologa dell’età evolutiva, e Mirko Zuccari, educatore cinofilo.

L’incontro è il primo dei tre appuntamenti promossi in collaborazione con l’Ufficio diritti animali; il secondo, in programma giovedì 7 novembre sempre in Galleria Europa, è dedicato alla salute del cane e del gatto e, in particolare, alle informazioni su come prevenire la leishmaniosi. Sabato 9 novembre, l’appuntamento sarà invece al Canile intercomunale di Modena dove si svolgeranno prelievi gratuiti per il test Leishmania. In questo caso, per partecipare, è necessario prenotarsi scrivendo a gruppoargo@gruppoargo.org