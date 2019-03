“Incontri con le imprese”, i giovani di Unimore a tu per tu con le aziende

L'Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement, insieme ad Er-Go - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna, organizza Incontri con le imprese, una serie appuntamenti a cadenza quasi mensile, in cui studenti, laureandi, neolaureati, dottorandi e dottori di ricerca Unimore hanno l’occasione di incontrare piú di 20 aziende di primaria rilevanza nazionale e internazionale che, presso i propri corner espositivi, svolgono brevi colloqui conoscitivi e ritirano i CV dei candidati.

Il prossimo incontro si terrà martedì 19 marzo alle ore 14.30 presso la Residenza Universitaria S. Filippo Neri (Via Sant'Orsola, 52) a Modena. Gli studenti, laureandi e laureati interessati possono iscriversi ad Incontri con le imprese attraverso il seguente link. Per maggiori informazioni: Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement - placement@unimore.it - tel. 059/2057093-7094-7097.

Aziende partecipanti e profili ricercati:

ADELSYSTEM - ADELSystem è una azienda italiana di elettronica dinamica, votata all’eccellenza dei propri prodotti e servizi. Profili ricercati: Laureandi / Laureati in Ingegneria Elettronica, Meccatronica, Telecomunicazioni e Informatica. Percorsi di inserimento previsti: Stage e Tirocini.

AKKA TECHNOLOGIES - AKKA è leader europeo nella consulenza ingegneristica e nei servizi di ricerca e sviluppo. Profili ricercati: Laureandi e neolaureati dei Corsi di Laurea Magistrale in Fisica, Informatica, Matematica, Advanced Automotive Electronic Engineering, Advanced Automotive Engineering, Ingegneria dei materiali, Ingegneria del veicolo, Ingegneria Elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria meccatronica, Innovation design.

ARCHIMEDE S.p.A. - ARCHIMEDE S.p.A. è l’agenzia per il lavoro a capitale interamente italiano, qualificata nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Archimede è parte del Gruppo Coopservice.

BLULINK - Blulink è una software house leader in Italia nello sviluppo di soluzioni informative per la Qualità, Sicurezza ed Ambiente. Profili ricercati: Software developer, Application developer, Consulenti IT e Business Intelligence. L'inserimento avviene attraverso tirocini e contratti di apprendistato.

BPER - BPER Banca è una banca nazionale e capogruppo di una realtà composta da 4 banche, presente in 18 regioni italiane, con 1.218 filiali. Profili ricercati: studenti in Economia, Ingegneria, Statistica, Matematica, Giurisprudenza.

CAPGEMINI - Leader mondiale nei servizi di consulenza e tecnologia, Capgemini è all'avanguardia nell'innovazione per consentire ai suoi clienti di orientarsi al meglio in un mondo costantemente in evoluzione del cloud, del digitale e delle piattaforme. Si prega di consultare direttamente l'area Lavora con noi dei sito ufficiale: https://www.capgemini.com/it-it/careers/.

EMPIRIX - Empirix Italy S.r.l, con sede a Modena, appartiene ad una multinazionale leader nel settore delle telecomunicazioni, in particolare l’azienda serve i maggiori operatori di telefonia mobile e fissa. Sono disponibili percorsi di tirocinio curriculare, extracurriculare e tesi di dottorato in azienda.

EUROINTERIM - Eurointerim S.p.a è un'Agenzia per il lavoro, nata nel 1998, per iniziativa di un gruppo di Consulenti del Lavoro. Sono presenti sul territorio della provincia di Modena e Reggio nell'Emilia con due filiali rispettivamente a Formigine (Mo) e Reggio nell'Emilia (Re). Profili Ricercati: per aziende clienti si valutano Laureandi e Laureati in Lingue, Economia, Ingegneria Informatica, Elettronica, Meccanica.

EXELIS - Exelis è l’unica software house italiana che progetta, realizza, implementa ed assiste applicazioni integrate per assicurare la copertura funzionale di tutti i processi per le Media Company. Profili ricercati: laureati triennali o magistrale in Informatica, Ingegneria dell’informazione, Matematica.

FLORIM - Azienda ceramica italiana affermata a livello internazionale nella produzione di superfici ceramiche in grès porcellanato per tutte le esigenze dell’architettura, dell’edilizia e dell’interior design. Profili ricercati: Laureati in Lingue e in Informatica. Percorsi di avviamento in apprendistato.

GRUPPO CONCORDE - Fondato nel 1969, il Gruppo Concorde ha raggiunto posizioni di primato nell’industria ceramica mondiale grazie a una visione etica della propria missione, imperniata su valori di innovazione, ricerca, internazionalizzazione, radicamento sul territorio, rispetto per l’ambiente, responsabilità sociale d’impresa. Profili ricercati: Studenti e Laureati in Ingegneria, Economia, Lingue e Chimica.

LANDI RENZO - Landi Renzo Group da oltre 60 anni incarna l’eccellenza a livello internazionale nel settore del Gas Naturale per autotrazione e l’innovazione scelta anche dalle Case Auto. Per la sede di Reggio Emilia i profili ricercati sono: Laureandi e laureati in Ing. meccanica, Ing. elettronica, Ing. Meccatronica, Ing. Gestionale, Advanced Automotive Electronic Engineering, Advanced Automotive Engineering, Ingegneria del veicolo, Economia, Ing. Gestionale. I percorsi di inserimento offerti sono: Tirocini curriculari, extra curriculari, apprendistato

LAVOROPIU' S.p.A. - Lavoropiù SpA è un'agenzia per il lavoro leader in Emilia Romagna che offre i propri servizi attraverso numerose filiali presenti sul territorio. In Italia conta oltre 65 uffici. Profili ricercati: laureati in economia/management/marketing (ambito contabile/controllo di gestione o commerciale) - laureati in lingue (per offerte come impiegati commerciali estero) - laureati in statistica (business analyst)- laureati in ingegneria gestionale (ufficio acquisti, logistica, pianificazione della produzione) - laureati in ingegneria meccanica ed elettronica - laureati in psicologia/relazioni di lavoro/giurisprudenza (per posizioni interne a Lavoropiù). Tipologie contrattuali offerte: stage, apprendistato, contratto di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato), contratto a tempo determinato con assunzione diretta presso azienda cliente, contratto a tempo indeterminato direttamente con azienda cliente

LIDL - Lidl è leader della Grande Distribuzione Organizzata e appartiene al Gruppo Schwarz, fondato in Germania nel 1973. Oggi è presente in 30 Paesi con una rete di circa 10.000 punti vendita e oltre 260.000 collaboratori. Lidl Italia, presente dal 1992, è ai primi posti per copertura del territorio con 600 punti vendita distribuiti capillarmente in tutte le regioni e con quasi 15.000 collaboratori. Lidl è interessata a laureandi e neolaureati di diversi indirizzi ai quali propone Graduate Program e contratti a tempo determinato.

SACMI - Il Gruppo Sacmi è leader a livello internazionale nel campo della progettazione, produzione e commercializzazione di impianti e macchine per Ceramics, Packaging (inclusi Beverage e Closures&Containers), Food e Automation. Le consociate presenti sulle province di Modena e Reggio Emilia operano principalmente nel business dell’impiantistica ed automazioni per il settore ceramico. I profili maggiormente ricercati sono laureandi e laureati (triennali e magistrali) in Ingegneria Meccanica, Elettronica, Informatica, Gestionale, Automazione, Materiali, Meccatronica - Economia Aziendale, Marketing, Finanza - Lingue. Inserimenti previsti: per laureandi tirocini curriculari/scopo tesi - per laureati contratti iniziali a tempo determinato o in apprendistato.

SICAM - Sicam è un'azienda specializzata nella produzione di smontagomme, equilibratrici e attrezzature per l'assistenza dei pneumatici. Sicam ricerca Ingegneri elettronici, meccanici, gestionali e laureati in Economia-finanza-controllo di gestione.

SMC CONSULTING - SMC Consulting è un Digital Lab con base, nel cuore dell’Emilia Romagna, Carpi, ma che di fatto lavora in tutta Italia e in parte dell’Europa. Profili ricercati: laureandi e neolaureati triennali e magistrali in Chimica, Fisica, Informatica, Matematica, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria meccatronica, Ingegneria per l'industria intelligente, Innovation design.

STUDIO RINALDI - Lo Studio Rinaldi Dottori Commercialisti ha una tradizione pluridecennale nell’assistenza finanziaria necessaria ai progetti di sviluppo sia per linee interne, quali la creazione di nuovi stabilimenti o start-up autonome e project financing, sia per linee esterne attraverso acquisition finance e M&A. A partire dal 2017, in ricordo di Giorgio Rinaldi e con il desiderio di premiare gli sforzi di giovani studenti che si sono distinti nell’ambito del proprio percorso di studi e che desiderano avvicinarsi al mondo della professione, ha attivato un premio di laurea con cadenza annuale aperto a tutti gli studenti del Dipartimento di Economia “M. Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il premio di laurea è in favore di laureati che abbiano prodotto una brillante tesi di laurea magistrale su argomenti afferenti alla libera professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

SYSTEM GROUP - "Dal 1970 anticipiamo il futuro con soluzioni di processo all’avanguardia per l’industria ceramica, l’intra-logistica, l’elettronica e il packaging, ponendoci tra le aziende leader del comparto automazione sul territorio modenese”. Profili ricercati: Ingegneri Informatici, Elettronici, Meccatronici, Meccanici, Gestionali; laureati in ambito linguistico ed economico.

TGW ITALIA - TGW Logistics Group è un fornitore leader di soluzioni flessibili altamente automatizzate, a supporto della distribuzione ed evasione per rivenditori leader e marchi globali nei settori dedicati a e-commerce, abbigliamento, merci generali e generi alimentari. Profili ricercati: Laureati in Ingegneria Meccatronica, Meccanica, Elettronica, Automazione, Informatica.

TORRECID GROUP - TORRECID è un gruppo multinazionale globalizzato fondato nel 1963, che si occupa di fornire prodotti, servizi, soluzioni e trend future ai settori della Ceramica e del Vetro. Torrecid Group è presente in 28 paesi ed ha clienti in più di 130 paesi. Profili ricercati: laureati in Economia e finanza, Lingue, Ingegneria dei materiali, Ingegneria chimica, Ingegneria industriale, Chimica, Geologia, Fisica.

UNICREDIT - UniCredit è un Gruppo paneuropeo di successo, con un modello commerciale lineare e un segmento Corporate & Investment Banking perfettamente integrato che mette a disposizione dei 26 milioni di clienti un'unica rete in Europa Occidentale, Centrale e Orientale. Profili ricercati per posizioni lavorative nella Banca Commerciale italiana: Laureati triennali e magistrali, con ottime votazioni, in materie economiche-finanziarie, giuridiche, matematica, ingegneria gestionale, scienze politiche, buona conoscenza della lingua inglese, disponibili alla mobilità, capaci di comunicare in modo efficace, predisposti alla risoluzione dei problemi, dotati di atteggiamento proattivo e positivo. Sedi di lavoro: territorio nazionale.

ZURU TECH - Zuru Tech è la divisione ingegneristica di Zuru, multinazionale produttrice di giocattoli diventata dal 2004 ad oggi una delle toy-company più all'avanguardia nei sistemi di produzione. Dall'apertura della sede italiana nel 2016, Zuru Tech sviluppa nella sede di Modena il progetto Dreamcatcher. Profili ricercati: studenti e laureati in Scienze Informatiche o Ingegneria Informatica, Computer Grafica o Grafica Multimediale, Ingegneria Meccatronica o dell’Automazione o Robotica, Ingegneria Chimica (inorganica) o dei Materiali, Arti grafiche, Design, Design Industriale, Design della Comunicazione, Architettura, Ingegneria Civile, Marketing, Digital Marketing e Comunicazione. Si segnala una posizione di Stage in ambito “Ricerca e selezione – HR” rivolta a profili con minima esperienza, ma soprattutto forte interesse per le tecnologie digitali/studi condotti in ambito IT, scopo assunzione.