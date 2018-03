Incontro per neogenitori. Come cambia una coppia dopo la nascita

Si parlerà dei “Cambiamenti nella relazione di coppia” che intervengono tra i coniugi dopo la nascita di un bambino nell’incontro in programma sabato 10 marzo alle 9.30 nella sala Primo Incontro di via Barchetta 77. L’appuntamento rientra nel ciclo “Noi e nostro figlio”, le conversazioni organizzate dal Centro per le famiglie che fa capo all’assessorato al Welfare del Comune di Modena per aiutare i neogenitori ad affrontare il loro nuovo ruolo. Relatore della mattinata sarà lo psicologo dell’Ausl Giorgio Penuti.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a genitori con bambini da 0 a 1 anno; rappresentano un’occasione per conoscere elementi di psicologia infantile, di cura del bambino, per informarsi sui servizi presenti in città, ma soprattutto intendono essere un’opportunità di riflessione e di scambio tra madri e padri, per condividere pensieri ed emozioni e sentirsi più tranquilli nelle scelte di ogni giorno.

Per agevolare la partecipazione dei genitori, il Centro per le Famiglie mette a disposizione alcuni educatori per accudire i bambini durante gli incontri.

Per informazioni: Centro per le famiglie (www.comune.modena.it/genitori-a-modena, centro.famiglie@comune.modena.it) tel. 059 2033614-16, lunedì e giovedì 8.30-13, 14.30-18.