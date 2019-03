"Argento vivo. I giovani e la comunità dallo scontro all'incontro", al via le serate proposte da Net Garage

È in programma giovedì 21 marzo alle 20.30 nella Sala Polivalente di via Viterbo 80 a Modena, la prima di tre serate proposte dal nuovo Net Garage di via Viterbo.

L’incontro, aperto a tutti, si intitola “Argento vivo. I giovani e la comunità dallo scontro all’incontro”. Partecipa Rossella Benedicenti, psicologa e psicoterapeuta, esperta in progetti di prevenzione del disagio giovanile. Benedicenti opera da anni negli sportelli d’ascolto psicologico nelle scuole modenesi: al Sigonio, alle medie San Carlo e Cavour, e alla Città dei Ragazzi.

Le due successive serate promosse da net Garage di via Viterbo sono in programma giovedì 4 aprile e giovedì 11 aprile sempre nella Sala Polivalente di via Viterbo 80. Nel primo dei due incontri si parla, con inizio alle 20.30, di “Tecnologie: rischi e risorse della rete”. L’ultima serata, invece, è organizzata come un “aperitivo di comunità” che si svolge dalle 19.30 alle 21. Il titolo dice tutto dell’obiettivo dell’appuntamento: “Creiamo insieme il nuovo Net Garage con le tue idee e proposte”.

Per informazioni ci si può rivolgere al Punto d’accordo Centro di mediazione dei conflitti del Comune di Modena (tel. 059 2033471) o si può telefonare a Stefano Ascari al numero di cellulare 338 1020509.