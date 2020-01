“Potere e benefici dei cristalli”, serate interattive di salute e benessere a Novi di Modena

Come scegliere e utilizzare i Cristalli per equilibrare e ritrovare l’armonia con sè stessi? In collaborazione con Donatella Pederzoli dello Studio Armonia di Limidi di Soliera, si terrà giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 21.00 presso il centro sportivo “I Campetti” via Raffaello Sanzio n.47 a Novi di Modena, un incontro intitolato "Poteri e benefici dei cristalli".

Numero minimo di partecipanti: 10. Quota d’iscrizione 5 euro: comprende dimostrazioni, prove pratiche, fotocopie informative.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare Antonella Bacchiega 328 6854440. Prenotazione entro: martedì 14/01/20.