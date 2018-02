Sassuolo: “Famiglie e medicina omeopatica: una scelta alternativa o uno stile di vita?”

Martedì 20 febbraio a partire dalle ore 20,45 sis volge, presso il Centro per le Famiglie di Sassuolo, l’incontro sul tema “Famiglie e medicina omeopatica: una scelta alternativa o uno stile di vita?”.

Ospite dell’incontro sarà il dottor Massimo Mangialavori, medico omeopata che ha dedicato la sua vita a sviluppare ed approfondire le conoscenze nell'ambito della cura attraverso la complementarietà tra i diversi approcci della medicina. Nel sul percorso ha elaborato il ”Modello della Complessità in medicina omeopatica”. Una personale metodologia di studio e di applicazione della Medicina Omeopatica che da anni condivide con diversi colleghi attraverso un lavoro di formazione, sia in Italia che all'estero.

L’appuntamento è dalle ore 20,45 presso la sala conferenze del Centro per le Famiglie in via Caduti sul Lavoro.