Sesso e affetto nell'era del web, un incontro per i genitori degli adolescenti

Sabato 19 gennaio torna il ciclo “Adolescenti: corpo, sessualità e social. Criticità e sfide: cosa devono sapere i genitori”, organizzato dal Comune di Modena e pensato per sostenere i bisogni formativi dei genitori di figli adolescenti. Dopo gli incontri dedicati ai cambiamenti del corpo e al disagio che si traduce in disturbi alimentari, il primo appuntamento del nuovo anno sarà dedicato a complesso rapporto tra affettività e web.

L’incontro intitolato “Affettività e sessualità: lo spazio virtuale di internet e i suoi modelli” è in programma alle ore 9.30 presso la scuola secondaria di primo grado Ferraris, in via Divisione Acqui 160. I relatori cercheranno di spiegare ai genitori partecipanti come gli adolescenti utilizzano solitamente il web per avere accesso a informazioni e pratiche connesse alla sessualità e affettività, ma forniranno anche indicazioni su quali sono i programmi, i siti e le applicazioni per controllare la pubblicazione dei contenuti online, cercando inoltre di rispondere a un interrogativo ricorrente: se sia , cioè, possibile recuperare ed eliminare materiale pubblicato sul web. All’incontro parteciperanno Gianluca Dotti formatore di Civibox e giornalista freelance che si occupa di tecnologia, scienza e digitale; Jody Libanti psicologo e psicoterapeuta dello Spazio Giovani Ausl di Modena; Daniela Spettoli ginecologa, responsabile del Consultorio Familiare Ausl di Modena.

Il ciclo “Adolescenti: corpo, sessualità e social. Criticità e sfide: cosa devono sapere i genitori” è promosso dall’assessorato al Welfare nell’ambito del Progetto Adolescenza, insieme alla Rete di prevenzione per la promozione del benessere in adolescenza.

I prossimi incontri si svolgeranno sempre alla scuola Ferraris: il 9 febbraio gli operatori di Csi e Uisp porranno al centro dell’attenzione “Lo sport per i giovani dai 13 ai 16 anni tra impegno, abbandono, scuola, e nuove esigenze” e il 23 febbraio con alcune pedagogiste counsellor e rappresentanti del coordinamento provinciale genitori si discuterà della relazione che gli adolescenti e gli adulti hanno con il futuro, delle sfide da cogliere a misura di genitori per educare cittadini consapevoli. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e si svolgono il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.

Per informazioni: Centro per le Famiglie tel. 059 203.3614 (centro.famiglie@comune.modena.it), Centro studi sulla condizione giovanile tel. 059 2034849, Civibox tel. 059 2034844 (civibox@gmail.com).

Il programma degli incontri è on line: www.comune.modena.it/genitori-a-modena/notizie/adolescenti-corpo-sessualita-e-social-criticita-e-sfide-cosa-devono-sapere-i-genitori.

Il Progetto Adolescenza sostiene interventi di prevenzione e azioni che coinvolgono i giovani, gli insegnanti e le famiglie con l’obiettivo di prevenire forme di disagio adolescenziale attraverso la promozione di buone prassi e di contesti relazionali positivi e consapevoli. Un primo ambito di azioni si rivolge direttamente ai giovani e riguarda in particolare il rafforzamento degli Sportelli scolastici per la prevenzione dedicata e attiva in funzione nelle scuole, mentre un secondo ambito intende appunto rispondere ai bisogni formativi delle famiglie.