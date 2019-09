Alexa, Siri e gli altri: alla scoperta degli assistenti digitali nell'anteprima di Modena Smart Life

Alexa, Cortana, Siri e non solo: sono le nostre assistenti digitali, con nome e voce umana popolano computer e smartphone e hanno accesso a dati e app. Rispondono alle nostre domande diventando sempre più abili e in un futuro non tanto lontano potranno diventare il nostro punto di accesso per tutti i tipi di beni, servizi e informazioni, pubbliche e private.

Lunedì 16 settembre alle 17.30 in Galleria Europa, sotto i portici del Municipio di piazza Grande, se ne parla nell’incontro intitolato “Alexa, Siri, Cortana e gli altri: chi sono i nostri assistenti digitali”; interverrà Giovanni Faglioni di Nabla2.

Il nuovo appuntamento organizzato da Ufficio Comunicazione del Comune di Modena e Palestra digitale - MakeitModena, nell’ambito del ciclo Pane e internet, è una delle anteprime di Modena Smart Life 2019, il festival della cultura digitale in programma il 27, 28 e 29 settembre, dedicato quest’anno, in occasione della quarta edizione, al tema del rapporto tra società umana e intelligenza artificiale.

Il Festival Modena Smart Life è promosso dal Comune di Modena insieme a Fondazione San Carlo, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Democenter e Laboratorio Aperto di Modena con il sostegno di Bper Banca e la partecipazione di Vodafone. Il programma completo è disponibile sul sito www.modenasmartlife.it