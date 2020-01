UDI organizza un incontro con candidate/i alle elezioni Regionali

UDI - Unione Donne in Italia Modena organizza per giovedì 16 gennaio alle ore 10 presso la sala conferenze della Casa delle Donne un incontro con diversi candidati alle prossime elezioni Regionali. Scopo dell’incontro è dialogare sulle questioni che, con particolare riferimento al nostro territorio, ci coinvolgono maggiormente in quanto associazione femminile che lotta per la promozione e per la libertà delle donne, in ogni ambito della società. Pensiamo che, su molti temi, quanto si discute e si decide nell’ Assemblea Regionale abbia una ricaduta sulla qualità della vita delle donne e che, vista l’importanza della nostra Regione, assuma rilevanza anche nazionale. Di seguito indichiamo alcuni punti tra i tanti che possono interessare sia noi che voi e che liberamente potrebbero essere trattati: Violenza contro le donne, Salute riproduttiva, percorso nascita e salute di genere, Occupazione femminile.

