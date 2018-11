Corlo, incontro e cena per Foreste per Sempre con la partecipazione del meteorologo Lombroso

Sabato 24 novembre 2018 alle ore 20,30 presso il Teatro Parrocchia Corlo di Formigine, Via Battezzate 71, si terrà un incontro, cui parteciperanno il meteorologo Luca Lombroso e il biologo Dario Sonetti, che farà il punto sui progetti di salvaguardia delle forsete in corso in Madagascar, Costarica e Nicaragua.

A seguire ci sarà la cena per la raccolta fondi destinati a FPS ( foreste per sempre) a cura dello chef Valerio. Il menù previsto è vegetariano (antipasti di ogni tipo, maccheroni al pettine , la mitica pasta e fagioli di P., arrosti, prosciutti alla triestina cotechini verdure miste ecc. ecc. ecc.). Il ricavato sara’ completamente destinato ai progetti di FPS di riforestazione per mitigare i mutamenti climatici .

I drammatici eventi climatici che ci hanno colpito in questi giorni (30 morti, foreste alpine, coste marine devastate, allagamenti, esondazioni, frane, crolli) ripropongono l’urgenza di intervenire prima che sia troppo tardi per fermare o almeno mitigare i mutamenti climatici.

Foreste per sempre da 20 anni sta operando per fermare i mutamenti climatici piantando e ricreando foreste (non solo tropicali) in Madagascar, Centro e Sud America, Europa ed Italia.

Per prenotazioni contattare il numero telefonico 348 1520151 entro venerdi 23\11. Il costo è di 20 euro, bambini a offerta libera e sotto i 6 anni gratis.