"Elezioni, e ora? Se ne parla in Cina". Incontro post-elettorale in CNA

A urne chiuse, con risultati ancora non definitivi, una cosa appare evidente: che la situazione politica in Italia sia tutt’altro che chiara: chi sarà il Presidente del Consiglio incaricato? Quali maggioranze si potranno delineare? Quanto è probabile una nuova tornata a breve, magari con una diversa legge elettorale?

Per parlarne CNA ha organizzato un’iniziativa pubblica che si terrà lunedì prossimo, 12 marzo, alle 20.30, presso la sede provinciale dell’Associazione, in via Malavolti 27.

Elezioni: e ora? È il titolo della serata, durante la quale dibatteranno, coinvolgendo il pubblico, il presidente della CNA modenese Claudio Medici, Carlo Galli, docente di storia delle dottrine politiche presso l’Università di Bologna, politologo ed editorialista, e Francesco Cancellato, direttore del quotidiano online Linkiesta, commentatore in diverse trasmissioni televisive (ieri sera, , domenica, tra i protagonisti della maratona post voto di Sky).

La partecipazione è aperta al pubblico, ma è comunque consigliata la prenotazione sul sito di CNA (mo.cna.it)