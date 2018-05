Agenzia delle Entrate, incontro sulla compilazione del 730

Giovedì 17 maggio, dalle ore 17 alle 19, apertura straordinaria degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in via delle Costellazioni 190, dedicata ai servizi online e alla dichiarazione precompilata del modello 730.

Dopo l’incontro organizzato presso la Galleria Europa del Municipio per spiegare cosa è il 730 web, a chi è rivolto e quali vantaggi offre, la direzione di Modena dell’Agenzia delle Entrate organizza uno specifico open day in sede, durante il quale i cittadini potranno accedere e inviare la loro dichiarazione con il supporto del personale del l'Agenzia. Sarà possibile accedere al modello 730 precompilato, modificarlo e inviarlo con l'assistenza di un funzionario; inoltre, per quanto riguarda tutti i servizi fiscali online, il personale sarà a disposizione per rilasciare il codice pin e fornire informazioni su come dichiarare, versare, registrare, consultare e calcolare le imposte.

L'accesso è libero. Chi desidera un'assistenza personalizzata può iscriversi inviando una e-mail (dp.modena@agenziaentrate.it) o telefonare (059 8393191).