Sassuolo, incontro dal titolo "Bimbi in salute" con il dottor Claudio Chiossi

Si svolgerà il prossimo 25 gennaio, a partire dalle ore 20,45 presso il Centro per le Famiglie di Sassuolo, l’incontro con il dottor Claudio Chiossi, pediatra dell’Ospedale di Sassuolo dal titolo: “Bimbi in salute”

Ciuccio o non ciuccio, non mangia, si sveglia spesso di notte, pappe e svezzamento. E ancora bronchiti asmatiche, influenze varie ecc… Per sostenere il benessere dei bambini non è sufficiente tenerli lontani da malattie, occorre uno sguardo completo che va oltre e si focalizza sul concetto di benessere, che necessita un grande lavoro sugli stili di vita, le abitudini e la capacità di accettare il rischio ma anche di prendersi cura.

Di questo converseremo a ruota libera con il dott. Claudio Chiossi che sarà disponibile a dialogare e raccogliere dubbi e quesiti dei partecipanti.