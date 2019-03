CRISE Unimore, al centro del prossimo appuntamento riscaldamento globale e sviluppo sostenibile

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi che si sono posti i Paesi membri dell’ONU è il nuovo tema di discussione proposto dal Centro di Ricerche e Indagini Socio Economiche - CRISE di Unimore, realizzato in collaborazione con il Comune di Modena e l’Associazione delle Aziende Modenesi RSI.

L’incontro dal titolo “L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’utopia sostenibile”, che si terrà martedì 26 marzo 2019 alle ore 17.30 presso l’Aula Convegni del Dipartimento di Giurisprudenza (via San Geminiano,3) a Modena, vedrà intervenire, assieme al prof. Graziano Pini, il Presidente dell’European Statistical Governance Advisory Board, prof. Enrico Giovannini docente di Statistica Economica all’Università Tor Vergata di Roma.

“La scelta del tema – sostiene il prof. Graziano Pini, Direttore del Crise – muove dalla strategicità di una questione come il riscaldamento globale e dal riconoscimento dell’impegno di milioni di giovani in tutto il mondo che hanno ricordato anche in questi giorni a noi stessi il dovere di maggiore attenzione sui piani ambientale, economico e sociale perché i sentieri dello sviluppo siano universali e sostenibili nel lungo periodo”.

Il taglio del ciclo di incontri del CRISE sarà caratterizzato da materie economiche, giuridiche e politiche, grazie al coinvolgimento di cinque dipartimenti di Unimore: Giurisprudenza, Economia, Studi Linguisti e Culturali, Ingegneria e da quest’anno anche Comunicazione ed Economia di Reggio Emilia.

Coordinatore dei nuovi sette appuntamenti, che sono iniziati a marzo per concludersi a maggio, sarà, come sempre, il prof. Graziano Pini di Unimore che sarà affiancato ad ogni seminario da professori universitari, noti comunicatori, ricercatori e professionisti.

Il ciclo di appuntamenti, ad ingresso libero, vede il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, dell’Ordine degli Ingegneri di Modena, dell’ordine dei Dottori Commercialisti e dell’Ordine degli Avvocati e prevede crediti formativi per studenti dei cinque dipartimenti coinvolti. Per informazioni scrivere al prof. Graziano Pini graziano.pini@unimore.it.