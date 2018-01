"Dal cucciolo di oggi all'adulto di domani", un incontro con gli esperti

L'associazione sportiva dilettantistica "A passo di cane" organizza a Finale Emilia un incontro incontro di cinofilia in cui si parlerà della gestione del cucciolo, come prevenire danni o problemi, fino al rapporto con i bambini, dai possibili motivi di incidenti a come prevenirli. "Dal cucciolo di oggi all'adulto di domani" il titolo scelto per la serta, che si terrà a apartire dalle ore 20.30 alla sala Maf di via della Rinascita.

L'incontro sarà tenuto da Vanessa Gallerani, medico veterinario, e da Vincenzo de Padua e Ornella Sonatore, i Istruttori cinofili e tecnici PCR®

Incontro gratuito, necessaria prenotazione entro il 5 febbraio. Per info e prenotazioni: 3280890177 – dpvinc@gmail.com.