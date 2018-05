Fiorano, in Florim si terrà un incontro sul diabete mellito

L’8 maggio - dalle ore 19:00 – in Florim si parlerà di diabete mellito, una malattia in continua espansione che in Italia colpisce 3,3 milioni di persone (pari al 5,5%) e molti altri ignorano di averla. La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo e di prevenzione delle complicanze a lungo termine. I relatori ci aiuteranno a comprendere la patologia, le complicanze associate, le nuove opzioni terapeutiche e le principali misure di prevenzione.