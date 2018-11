Disparità salariale e discriminazione sul lavoro, incontro a Castelfranco sui diritti delle donne

Mercoledì 28 novembre alle 21 nella Sala Degli Esposti della Biblioteca Comunale di Castelfranco Emilia si parlerà di disparità salariale e discriminazioni nei luoghi di lavoro assieme all’Avv. Maria Virgilio, esperta di stalking e molestie, Tamara Calzolari, responsabile per le Pari Opportunità CGIL Modena, Massimiliano Vigarani, statistico, che si occupa di seguire il Sistema Informativo Provinciale sulla violenza di genere e Valentina Graziosi, Assessora comunale alle Pari Opportunità. Presiede Silvia Santunione, Presidente del Tavolo Interistituzionale per il contrasto alla violenza di genere.

L’Equal Pay Day 2018, ovvero la giornata per la parità salariale tra uomini e donne istituita a livello europeo, è stato lo scorso 3 novembre. Nell’Unione Europea, le donne guadagnano in media il 16,2% in meno rispetto agli uomini e facendo un calcolo su base annua, ne deriva che a partire dal 3 novembre le donne stanno (rispetto ai loro colleghi) lavorando gratis fino alla fine dell’anno.

In Europa, in media, ogni euro guadagnato da un uomo corrisponde a 84 centesimi guadagnati da una donna (dati Eurostat). “Per tutte queste ragioni, l’Amministrazione Comunale ha deciso di celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne affrontando il tema del lavoro e della situazione occupazionale femminile nel nostro territorio”, afferma Valentina Graziosi, Assessora alle Pari Opportunità.