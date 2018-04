Efficientamento energetico, incontro con Legambiente al Windsor Park

Consumi elettrici delle famiglie e possibilità di riqualificare i vecchi edifici pensando a innovazione ambientale ed efficientamento energetico; in altre parole: risparmiare denaro e salvaguardare l’ambiente. Sono i temi al centro dell’incontro che si svolgerà martedì 17 aprile alle 18.30 nella sala polivalente del Windsor Park, in strada San Faustino 155/U, in occasione della tappa modenese della nuova campagna di Legambiente “Civico 5.0, un altro modo di vivere il condominio”.

Durante la serata saranno presentati i risultati delle analisi termografiche e i dati dei consumi elettrici delle famiglie che vivono nel condominio Windsor Park, l’unico edificio analizzato in regione nell’ambito della campagna che intende sensibilizzare cittadini, amministrazioni, costruttori sull’importanza di un nuovo modello di vivere e progettare e sulle modalità per abbattere i costi in bolletta anche grazie alle agevolazioni fiscali previste dallo Stato.

L’iniziativa rientra tra le attività del progetto #windsorinprogress, finanziato dal Comune di Modena, che coinvolge diverse associazioni attive a Windsor Park, tra cui Legambiente, Banca del Tempo, Officina Progetto Windsor, Arci e Aliante. Al termine della presentazione, come spesso avviene negli eventi organizzati nel condominio, sarà offerto dai residenti un aperitivo con buffet multietnico.

“È importante che i cittadini diventino consapevoli del loro peso energetico – spiega Mauro Solmi di Legambiente Modena - e delle opportunità che lo Stato offre. L'obiettivo della campagna Civico 5.0 è migliorare gli stili di vita e creare comunità nei condomini facendo anche conoscere strumenti come gli ecobonus, che oggi sono sottoutilizzati e che consentono, a maggior ragione grazie alla cessione del credito, di riqualificare approfonditamente un condominio senza gravare sulle spalle dei condomini”.