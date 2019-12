Emergenza climatica, i DiEM25 organizzano un incontro in vista delle regionali

I DSC Carpi-Modena 1, Forlì 1 e Bologna 3 di DiEM25 (movimento transnazionale promosso da Varoufakis, che vede coinvolti tra gli altri anche Naomi Klein e Noam Chomsky), organizzano per venerdì 20 dicembre dalle 18.45 alle 20.30 presso il centro culturale D.L.F. di Modena, incontro intitolato ‘Un Green New Deal per l'Emilia Romagna? Emergenza climatica: urgenze e prospettive.

Ospite dell'evento sarà l'esperto Vittorio Marletto dell'osservatorio clima di ARPAE, che aprirà la discussione insieme alle organizzazioni e alla cittadinanza invitate in vista delle prossime elezioni regionali con l'obiettivo di definire proposte urgenti sulle misure necessarie per la gestione dell'emergenza ambientale.

Condurrà l'incontro Aldo Arbore, coordinatore insieme a Cecilia Guaitoli del DSC Carpi-Modena 1 di DiEM25. Sono stati invitati i Fridays for Future, movimenti politici e associazioni studentesche locali.