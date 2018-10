Ciclo di incontri formativi per commercialisti, sei date alla sede ODCEC di Modena

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena organizza un ciclo di incontri finalizzato all’analisi del rapporto tra banche ed imprese, nel corso del quale si analizzeranno l’evoluzione e le prospettive della fondamentale relazione che intercorre tra le aziende e gli istituti di credito.

L’obiettivo del ciclo di incontri è quello di fornire ai consulenti di impresa gli strumenti e le conoscenze migliori per favorire e facilitare un dialogo corretto e costruttivo tra l’azienda e la banca, acquisendo competenze specifiche grazie all’approfondimento di temi che solitamente non vengono portati all’esterno degli istituti di credito quali i vincoli e le dinamiche tecnico/commerciali dell’attività bancaria. L’efficacia del percorso formativo organizzato dall’Ordine modenese è garantita dall’affidabilità e consolidata esperienza dei relatori scelti: si tratta di Graziano Bertarini e Gianandrea Raisi, già funzionari con responsabilità direttive di un importante istituto di credito.

Il ciclo di incontri di approfondimento è articolato in sei appuntamenti, il primo di quali è in programma per lunedì 29 ottobre: a partire dalle ore 10,30 presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena (via Emilia Est 25) si parlerà proprio di cosa è e come funziona una banca nell’attuale scenario economico-finanziario, e quali siano le dinamiche operative che la sua struttura dirigenziale ed operativa realizzano nell’attività quotidiana per il conseguimento degli obiettivi strategici prefissati. Grazie ad un approccio pratico e discorsivo ed al costante utilizzo di esempi concreti, i partecipanti al seminario potranno identificare correttamente le leve di valorizzazione dell’impresa e sarà quindi possibile ampliare i metodi di valutazione dei propri clienti e fornitori e migliorare l’approccio con gli interlocutori bancari.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione online. La partecipazione all'evento prevede la attribuzione di 12 crediti.