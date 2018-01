A La Carovana un incontro sui genitori e i compiti scolastici dei figli

Il 10 gennaio si tiene l'incontro su genitori e compiti dei figli organizzato a Modena dalla cooperativa sociale La Carovana e dall’associazione Amici della Carovana.

L’iniziativa è in programma alle 21 nell’auditorium del centro scolastico La Carovana (via Piccinini 20-angolo via Fratelli Rosselli). Interviene Rosario Mazzeo, dirigente scolastico e autore di libri sul rapporto tra scuola e famiglia.

«Questo incontro nasce dal dialogo tra genitori e insegnanti, desiderosi di capire come poter accompagnare positivamente i nostri figli nell'esperienza scolastica e nei compiti a casa – spiega il presidente de La Carovana Silvio Di Tella – Abbiamo invitato il prof. Rosario Mazzeo, dirigente scolastico che collabora con La Carovana e che ha un'esperienza pluriennale in scuole statali e paritarie. Inoltre è autore di varie pubblicazioni sul metodo di studio e apprendimento per genitori ed educatori».