Curare il verde e favorire gli insetti "utili", un incontro con gli esperti

Imparare a gestire alberi, piante e fiori nel proprio giardino combattendo le zanzare e gli altri insetti dannosi senza danneggiare le api, le farfalle e tutti gli insetti impollinatori. È l’obiettivo dell’incontro aperto a tutti in programma lunedì 20 maggio, Giornata mondiale delle api, alle 17.30 nei locali di PiazzaGrande, in piazza Grande 17, per il ciclo “Città istruzioni per l’uso”.

A fornire tutte le informazioni necessarie per gestire bene il verde urbano e favorire gli insetti utili saranno Daniela Barbieri, dell’Ufficio diritti animali del Comune di Modena; Luca Boriani, del Centro agricoltura e ambiente in collaborazione con Conapi e Mielizia; Linda Chiletti, apicultrice e allevatrice di api regine, in rappresentanza del “Circolo amici dell’Ape”; Mauro Ferri, Gruppo modenese scienze naturali.

Le api sono un anello particolarmente sensibile e monitorato degli ecosistemi. Vengono infatti definite “sentinelle dell’ambiente” e il loro malessere segnala, in maniera inequivocabile, un peggioramento delle condizioni di vita, dal punto di vista della salubrità, anche per gli esseri umani. Api, farfalle e impollinatori selvatici, visitano i fiori di alberature stradali, parchi pubblici e giardini privati e un utilizzo errato di prodotti insetticidi sulle piante ornamentali può provocare danni agli allevamenti nelle vicinanze dei centri urbani che subiscono danni per morie.