Fiorano, incontro per la Giornata del Ricordo al BLA

Martedì 13 febbraio 2018, alle ore 20.30, al Bla di Fiorano Modenese, l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Fiorano Modenese ha organizzato un incontro in occasione del Giorno del Ricordo, contribuendo così a sostenere, insieme all’Istituto Storico di Modena, il crowdfunding per il progetto crossmediale della documentarista Giulia Rocco intitolato ‘Goli Otok. L'isola nuda e abbandonata’, realizzato con le immagini fotografiche e video di Marco Mensa, Christian Caiumi e Giulia Rocco.

La raccolta fondi, alla quale si può ancora contribuire, servirà a tradurre in croato e in inglese il racconto per video, parole e immagini già disponibile in italiano, che sarà proiettato durante l’incontro, commentato e introdotto da Giulia Rocco, multimedia editor e videomaker