Inquinamento e salute, incontro al Forum Monzani con la Fondazione Umberto Veronesi

Fra l’ambiente in cui viviamo e la nostra salute esiste un legame indissolubile e complesso. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nove persone su dieci nel mondo sono esposte agli effetti nocivi dell’inquinamento, che è causa ormai riconosciuta di malattie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Secondo uno studio pubblicato a inizio settembre 2018 sulla rivista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), sarebbero quasi nove milioni l’anno le vittime dello smog nel mondo. In Pianura Padana e in alcune città dell’Emilia Romagna, il problema dell’inquinamento atmosferico è particolarmente rilevante e necessita di interventi mirati di contrasto.

Ecco perché la Delegazione di Carpi-Modena di Fondazione Umberto Veronesi, invita la cittadinanza a un confronto con importanti esperti italiani di inquinamento e salute, all’incontro che si terrà lunedì 3 febbraio, alle ore 18.00, presso la Sala Bassoli del Forum Monzani, in via Aristotele, 33.

All’incontro, moderato da Daniele Banfi, giornalista del magazine Fondazioneveronesi.it, interverranno Andrea Ranzi, Epidemiologo Ambientale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Emilia Romagna e Pier Mannuccio Mannucci, Membro del Comitato Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi e Professore Emerito di Medicina Interna dell’Università degli Studi di Milano.

L’obiettivo è quello di fare chiarezza rispetto alle informazioni a disposizione dei cittadini, a volte inesatte o incomplete, per aiutare a comprendere quali sono i rischi reali e quali le possibili soluzioni. Un approccio alla conoscenza rigoroso e coraggioso può dare alle persone informazioni corrette e permettere di fare quanto possibile per vivere in un ambiente più sano.

La partecipazione è gratuita.

Chi fosse interessato a mettersi in contatto con la Delegazione di Carpi-Modena di Fondazione Umberto Veronesi, può utilizzare l'indirizzo e-mail: paola.tarallo@tiscali.it.