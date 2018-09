“Giovani al lavoro con ITS MAKER”, un incontro al Teatro Storchi

Il 100% degli studenti trova lavoro un anno dopo il diploma: che cosa rende i percorsi di studio ITS MAKER uno strumento così efficace per accedere senza particolari ostacoli al mondo del lavoro? È questo il quesito fondamentale attorno al quale ruoteranno i dibattiti in programma sabato 22 settembre, a partire dalle ore 17:30, presso il Teatro Storchi di Modena, nel contesto dell’evento “Giovani al Lavoro con ITS MAKER”. Un pomeriggio all’insegna della cultura tecnica da non perdere per tutti i neo diplomati interessati ad entrare nel mondo del lavoro attraverso una formazione tecnica d’eccellenza.

In seguito alla presentazione dei dati relativi ai risultati dei corsi del biennio 2016- 2018 appena conclusi, sono previsti interventi di rappresentanti di aziende partner - tra cui Ferrari spa, Lamborghini Automobili spa, Dallara Automobili spa, Bema- Elettric 80, Malagoli Aldebrando - e di alcuni ex studenti, che racconteranno da diversi punti di vista la propria esperienza con ITS MAKER.

Con le 5 sedi di Modena, Reggio Emilia, Fornovo di Taro (PR), Bologna e Forlì, i corsi ITS MAKER hanno l’obiettivo primario di assicurare la formazione di figure altamente specializzate, in grado di rispondere alla domanda di occupazione proveniente dai settori strategici dell’economia dell’Emilia-Romagna, in particolare nei settori chiave della meccanica, dell'industria tessile, chimica, alimentare. ITS MAKER applica i più innovativi metodi di insegnamento, utilizzati già da anni all’estero, come il learning by doing, che abbina ore di lezioni frontali a didattica laboratoriale e stage in azienda, per rendere più efficace possibile il binomio teoria/pratica. A differenza dei più lunghi percorsi universitari, inoltre, i corsi ITS MAKER, progettati per rispondere alle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica e organizzativa delle imprese, sono gratuiti: prevedono solo il versamento un contributo all’ammissione al corso pari a 200€.

L’evento non prevede solo interviste e dibattiti: in programma anche l’intrattenimento di un ospite speciale: Lorenzo Baglioni, cantante di successi quali “Il congiuntivo”, e di programmi seguitissimi come “Bella, Prof!”, in onda su SkyUno.