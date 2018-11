Dal latte alle pappe, un incontro per neo genitori al Polo d’Infanzia Triva

Si intitola “Dal latte alle pappe. Come favorire e sostenere le nuove esplorazioni alimentari” l’incontro rivolto a neo genitori e dedicato allo svezzamento dei bambini in programma giovedì 22 novembre alle 18 al Polo d’Infanzia Triva di via Spontini 14. Relatore dell’incontro sarà il pediatra di famiglia Claudio Mangialavori dell’Associazione culturale pediatri Emilia. L’iniziativa è organizzata dal Centro per le famiglie del Comune di Modena (tel. 0592033614/3616; e-mail centro.famiglie@comune.modena.it; sito internet: www.comune.modena.it/genitori-a-modena) in collaborazione con Ausl Modena.

Nello stesso pomeriggio, il Centro bambini genitori Bianconiglio organizza, con partenza dal Polo Triva alle 16.30, “Alla scoperta del quartiere”, una camminata per le vie del quartiere fino al parco Divisione Acqui per affermare il “Diritto alla strada”. La camminata rientra nell’ambito di “La città in gioco” che vede decine di iniziative per bambini e genitori svolgersi in nidi, scuole d’infanzia e biblioteche in occasione delle celebrazioni della Giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.