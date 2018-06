Giovani Democratici, incontro pubblico sul lavoro on-demand

“Gig economy, lavoro o sfruttamento?”: è questo il titolo dell’incontro pubblico, organizzato dai Giovani democratici della città di Modena, per venerdì 29 giugno. “Sono questi i temi caldi oggi all’ordine del giorno – spiegano i Gd modenesi - La continua evoluzione della nostra società, associata a un’economia globale che fa da traino, ha portato alla creazione di nuove figure lavorative. Nascono i cosiddetti lavoratori on-demand, ovvero lavoratori a chiamata che lavorano solo su richiesta, sistema in cui domanda e offerta di lavoro sono gestite interamente dalle app.

Un esempio fra tutti sono i “rider”, ovvero coloro che si occupano delle consegne nell’ambito di food and beverage. Come Giovani democratici della città ci stiamo occupando di queste figure lavorative e del vuoto normativo nell'attuale legislazione italiana: abbiamo approfondito e analizzato questi problemi parlando con i diretti interessati; incontrandoli, conoscendoli, e capendo le loro necessità”.

Tutti questi temi saranno approfonditi, in un evento ad hoc che si terrà venerdì 29 giugno, al Teatro Guiglia di Modena, in via Rismondo 73, a partire dalle ore 19.00. Interverranno il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il segretario provinciale della Cgil modenese Manuela Gozzi e il consigliere regionale modenese del Pd Luca Sabbatini.