"Salute mentale e farmaci: tra business e bisogni", a Modena un incontro con Linda Guerra

Prendersi cura della propria salute in maniera il più possibile autonoma e consapevole è fondamentale per non rimanere incastrati in un sistema che spesso mira a creare sempre più malati potenziali da curare ma non da guarire.

Linda Guerra, divulgatrice scientifica e scrittrice, ne parlerà mercoledì 16 ottobre alle 18.30 a Lo Spazio Nuovo di Modena (via IV novembre) nel seminario “Salute mentale e farmaci: tra business e bisogni”, che svelerà aspetti poco conosciuti di quello che sta dietro il mondo della medicina moderna.

L’evento è promosso da Associazione Idee in Circolo, Vibra Club, Rete Alimentazione Ribelle nell’ambito del progetto “Un villaggio in crescita”. Dalle 17 alle 19 Mercato biologico e laboratorio per bambini “prepariamo la pizza” a cura di Alimentazione Ribelle.