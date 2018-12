Fiorano, OrAttori alla ricerca di nuove leve per la prossima cena con delitto

“In molti cominciano chiedersi che fine hanno fatto gli “orattori” che nel 2016 e nel 2018 hanno messo in scena le cene con delitto “Delitto all’Oratorium Inn” e “Matrimonio all’Italiana”… sappiate che stanno tornando! Molto presto potremmo avere loro nuove notizie, visto che un nuovo progetto lì coinvolgerà nei prossimi mesi, assieme ad altri ragazzi del Comune di Fiorano Modenese e dei Comuni del Distretto Ceramico".

Il titolo di tale progetto è “Tutti all’opera: si va in scena”. Il progetto, proposto dalla Parrocchia di Fiorano, vuole favorire e supportare una partecipazione attiva dei ragazzi alla vita della comunità, offrendo un’esperienza formativa dal punto di vista umano e sociale. L’intento è quello di continuare l’esperienza positiva vissuta attraverso i precedenti progetti “Attori in oratorio: partecipanti e non spettatori” e “Essere o non essere: attori e registi in crescita”, ma di consolidarla per continuare a valorizzare la partecipazione e la vita negli spazi aggregativi degli oratori di Fiorano e Spezzano, le relazioni e la collaborazione all’interno del gruppo, con i volontari delle due parrocchie e con persone attive in altre associazioni o enti presenti sul territorio, impegnandosi a sviluppare competenze manuali e intellettive.

Già la prossima settimana, nella serata di mercoledì 12 Dicembre alle ore 19 presso l’oratorio San Filippo Neri (via Statale Ovest, 243 Fiorano), alcuni di loro si ritroveranno per una rimpatriata e per mettere le basi del futuro progetto.

E come vuole suggerire il titolo del progetto: tutti possiamo fare qualcosa! I ragazzi vi aspettano!