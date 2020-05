Le migrazioni al tempo del Covid-19, al via gli incontri di "Je Suis Razza Umana"

L'Italia non è più un porto sicuro? Come funzionano le nuove norme sulla regolarizzazione? Quali protocolli sono stati applicati al sistema accoglienza? Le migrazioni al tempo del Covid-19 sono al centro del primo incontro del 2020 di "Je Suis Razza Umana", in programma giovedì 28 maggio alle ore 19.00 in diretta sulla pagina Facebook di Arci Modena, dove interverranno Filippo Miraglia, responsabile Immigrazioni di Arci Nazionale e presidente Arcs e Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale e autrice del libro “La legge del mare” edito da Rizzoli. Coordina Anna Ferri di Arci Modena.

Je suis razza umana è un progetto a cura di Arci Modena con il patrocinio del Comune di Modena, che dal 2015 propone incontri, laboratori e conferenze per riflettere sui cambiamenti della società contemporanea. Quest'anno, a causa delle regole igienico-sanitarie, il progetto si sposta in parte sul web. Tutte le info sul sito di Arci Modena