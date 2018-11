Il sindaco incontra l'associazione Alpini, si lavora per ospitare l'adunata nazionale

Un ringraziamento “per il prezioso lavoro volontario di assistenza civica e di protezione civile svolto al servizio di Modena e dei modenesi” è stato rivolto dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli ai dirigenti della sezione modenese dell’Associazione nazionale alpini, guidati da Franco Muzzarelli, nel corso dell’incontro avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 27 novembre, in Municipio. Il sindaco ha inoltre manifestato la piena disponibilità dell’Amministrazione a sostenere il progetto della sezione modenese dell’Associazione di ospitare nei prossimi anni un’adunata nazionale degli alpini, “che la sezione modenese e la città, dopo tanti anni, meritano”.

L’incontro è stato anche l’occasione per comunicare al gruppo il rinnovo della concessione della sede di Stradello del Luzzo, approvato nella mattinata con delibera della Giunta. La concessione d’uso, sottoscritta per la prima volta nel 1988, è stata rinnovata per nove anni a partire dall’1 gennaio 2019.