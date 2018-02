Aleppo, una storia infinita. La testimonianza di un sacedote siriano

Sabato 3 febbraio, alle ore 21 nei locali della parrocchia Sacra Famiglia di Modena, sarà possibile approfondire il tema dell’attuale situazione della Siria, grazie al dialogo tra Padre Ibrahim Alsabagh parroco ad Aleppo e don Erio Castellucci Arcivescovo di Modena-Nonantola.

La guerra in Siria è iniziata nel 2011, ad Aleppo la crisi umanitaria a causa del conflitto si è aggravata nel 2016: le parole di un testimone per comprendere che cosa sta accadendo in quella città.