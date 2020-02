Vera Jarach, la donna sopravvissuta alla Shoah che dedica la vita alla ricerca della verità si racconta a Carpi

Vera Vigevani Jarach è un’attivista, giornalista e scrittrice italiana, di origini ebraiche, naturalizzata argentina: in gioventù, nel 1939, si rifugiò in Argentina per scampare alla persecuzione e alle leggi razziali emanate dal governo fascista. Qui, nel 1976, durante la spietata e sanguinaria dittatura militare del generale Jorge Rafael Videla, Franca, la figlia diciottenne, scompare.

Da oltre trent’anni Vera dedica la propria vita alla difesa della verità, della giustizia e della memoria, insegnando soprattutto ai giovani che il silenzio e l’indifferenza sono corresponsabili di ogni totalitarismo.

Ospite della Fondazione Fossoli, Vera Jarach incontrerà gli studenti del territorio, presso l’Aula Magna dell’Istituto Vallauri di Carpi, venerdì 14 febbraio alle ore 11.00.

L’incontro rientra nell’ambito delle iniziative promosse in occasione del Giorno della Memoria.

