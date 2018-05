Sassuolo, l'Associazione CREA presenta lo spettacolo "Inferno ma non troppo"

Giovedì 31 maggio e venerdì 1 Giugno, l’Associazione CREA presenta al teatro della Casa nel Parco “Inferno ma non troppo”: commedia liberamente tratta dall’Inferno di Dante Alighieri.

“Dal 2008 ogni anno l'Associazione CREA si è sempre esibita con uno spettacolo.

I nostri attori non potevano certo sapere che quest'anno avrebbero affrontato un viaggio ben diverso dagli altri.

Hanno volato come Uccelli.

Hanno viaggiato per mare alla ricerca di una Candida Bestia.

Hanno scomesso contro il Tempo.

E molto altro ancora.

E ora viaggeranno insieme al sommo poeta Dante Alighieri attraverso l'Inferno...ma non troppo”.



Giovedi 31 Maggio e Venerdì 1 Giugno - ore 21.00

presso Sala Temple in Largo Bezzi, 4 a Sassuolo.

Ingresso con tessera a offerta libera

INFO e PRENOTAZIONI

associazionecrea18@gmail.com

Tel. 338 3418102 Giuliana Scaglioni