"Paesaggi in movimento", un'iniziativa per ragazzi alle Salse di Nirano

Domenica 14 giugno 2020, alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, una nuova iniziativa dedicata ai bambini e ragazzi per conoscere meglio l’area protetta.

Una guida esperta accompagnerà i partecipanti lungo i sentieri della Riserva per conoscere le principali specie di flora e le meno famose specie alofile presenti nell'area protetta. L’esperienza a contatto con la natura si concluderà con un gioco di ruolo, che prevede una sfida con "carte risorse" e "carte minacce" per difendere Puccinellia fasciculata, simbolo della Riserva, dall'estinzione. L’iniziativa è curata da Unimore; è richiesto equipaggiamento adeguato con scarpe da ginnastica/trekking e mascherina.

La prenotazione è obbligatoria tramite il modulo on line, nel sito Fiorano Turismo, alla sezione ‘Iniziative alle Salse’. Saranno ammessi al massimo 12 partecipanti attivi. I genitori potranno accompagnare i ragazzi iscritti. L’attività si svolgerà nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme anticontagio.

Il ritrovo è alle ore 15.45 al parcheggio delle Salse per il triage iniziale (misurazione della temperatura, etc). Per informazioni scrivere a salse.nirano@fiorano.it