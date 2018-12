Natale a Vignola, un calendario ricco di iniziative

Natale si avvicina e le proposte alla Rocca di Vignola non mancano: l’attività di promozione della cultura della Fondazione di Vignola prosegue infatti nel periodo delle feste con un ricco calendario di iniziative.

Domani sabato 8 dicembre alle ore 16.00 e alle 17.00, per un’ora circa, hanno luogo letture itineranti per bambini tratta dal libro “Alla corte di Uguccione”.

Domenica 9 dicembre appuntamento a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti alle ore 16.30 presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi con il prossimo concerto di “Suoni entro le mura” con il duo costituito da Denis Biancucci al pianoforte e Gentjan Llukaci al violino, che proporrà “Il violino errante”.

Nel corso del pomeriggio di domenica l’incanto del Rinascimento verrà vissuto in Rocca con la Dama Vivente di Castelvetro di Modena, che sarà presente con i suoi figuranti in costume cinquecentesco nelle sale dello storico edificio in Piazza dei Contrari.

Dopo il successo della scorsa estate tornano poi sulla Rocca domani e domenica, e per tutti i fine settimana fino al 6 gennaio dopo il tramonto, le proiezioni luminose digitali di SOGNO O SON DESTE. Si tratta del progetto di restauro multimediale realizzato fedelmente con tecniche di ricostruzione virtuale d’avanguardia che consente di far ammirare come appariva la Rocca un tempo, con i suoi decori e pitture.

L’ultimo appuntamento di “Suoni entro le mura” sarà domenica 16 dicembre con “Che divertimento!”: un concerto dei giovani compositori del Conservatorio G.B. Marini di Bologna con una rielaborazione del divertimento classico in veste contemporanea.

La Fondazione di Vignola mette a disposizione il proprio patrimonio per promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio su cui opera, mediante la realizzazione di propri progetti, ovvero il sostegno economico a iniziative promosse da enti pubblici e privati, privi di scopo di lucro. I settori più rilevanti in cui opera sono arte e attività e beni culturali, educazione, istruzione e formazione, ricerca scientifica e tecnologica, sviluppo locale, volontariato, filantropia e beneficienza.