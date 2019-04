25 Aprile, tante iniziative di commemorazione nei quartieri di Modena

Sabato 20 aprile al Quartiere 4, ritrovo alle 9 alla Polisportiva di Baggiovara - Stradello Fossa Burracchione 61, per la deposizione di una corona ai cippi e alle lapidi a Baggiovara (via Giardini e Cimitero vecchio) e commemorazione con l’associazione polisportiva di Baggiovara. Alle 15 ritrovo al Bocciodromo Treolmese di Strada Barchetta 411 per la deposizione di una corona ai Sacrari dei Tre Olmi (via Barchetta angolo Ponte Alto e via Barchetta di fronte al Bocciodromo) e commemorazione con l’associazione Bocciofila Treolmese. Alle 16 ritrovo alla Polisportiva Madonnina di via Don Fiorenzi 135 per una biciclettata e deposizione di una corona ai cippi e alle lapidi alla Madonnina (via Tabacchi, via Ponte Alto sud, via Capitani e via Anesino sud) e commemorazione con le associazioni: Polisportiva Madonnina, Gruppo podismo Madonnina e Nonsoloscuola. Alle 16.30, ritrovo al Circolo Cittanova in Strada Pomposiana 52 per la deposizione di una corona ai cippi di Cittanova (via San Donnino angolo via Pomposiana) e in località Bruciata (via Emilia Ovest angolo via Da Porto sud) e commemorazione con le associazioni Circolo ricreativo culturale, Polisportiva e Punto di Lettura di Cittanova. Alle 17.30 ritrovo alla Polisportiva 4 Ville di via Barbolini, 7 a Villanova per la deposizione di una corona ai cippi e alle lapidi di Villanova, Lesignana (via Nazionale per Carpi e via Buzzalino), Ganaceto (strada Forghieri), e commemorazione con le associazioni Polisportiva 4 Ville, circolo Arci Lesignana, punto di Lettura di Villanova).

Domenica 21 aprile al Quartiere 2 alle 10 si depone una corona al cippo ai Mulini Nuovi, partecipano i ragazzi e le ragazze della Casa della Saggezza e Misericordia.

Giovedì 25 aprile al Quartiere 4 ritrovo alle 9 ai Laghi di Ponte Alto in stradello Anesino per la “Camminata della Libertà”, gara non competitiva organizzata dal Gruppo sportivo Madonnina podismo con passaggio davanti ai cippi di via Mauro Capitani, Tre Olmi, Ponte Alto. Iscrizioni sul posto dalle 7.30 fino a 10 minuti prima della partenza. Quattro le distanze possibili (km 3,5 - 6 - 10 - 14,5).

Alle 16 al Centro sociale anziani e orti San Faustino di viale Leonardo 158, canzoni popolari con il “Coro delle Mondine di Novi”

Alle 17 ritrovo al Circolo Arci Marzaglia Vecchia in via Chiesa 87 per deporre una corona ai cippi di Marzaglia (al caduto Bill nei pressi dell’argine del Secchia e al sacrario di Marzaglia Vecchia) e commemorazione con le associazioni Circolo Arci Marzaglia Vecchia, Usd Nuova Marzaglia e Circolo di Cittanova.

Al Campo Comunale di atletica leggera si svolge il Trofeo della Liberazione, Meeting interregionale di atletica leggera organizzato da Uisp Podismo Modena.

Venerdì 26 aprile al Quartiere 4 alle 10.30, ritrovo al Parco Londrina in viale Corassori per deporre una corona al monumento Stele per le Vittime civili di guerra e commemorazione con classi della scuola primaria Galileo Galilei e con le associazioni: Vittime civili di guerra, Polisportiva Corassori, Comitato Anziani e orti San Faustino, Biblioteca Giardino, Comitato Villaggio Giardino e Artigiano. Sempre alle 10.30, ritrovo alla scuola elementare S. Geminiano di Strada Contorno di Cognento 48/1 per la deposizione di una corona al cippo al parco Melotti di Cognento. Alle 11 ritrovo a OvestLab in Via Nicolò Biondo per la deposizione di una corona alla lapide in via Emilio Po e al Cippo in viale Autodromo. In entrambi i casi commemorazione con classi della scuola e delegati Anpi e di associazioni.

Alle 20.30 alla Polisportiva Forese Nord di Strada Albareto 568 ad Albareto “È la parola che ci fa uguali, occasione per incontrarci e riflettere sulla Costituzione”, a cura di Polisportiva, Parrocchia SS. Nazario e Celso, Comitato Genitori Scuola “Bersani” e Centro Sociale Orti Albareto. Ingresso libero e buffet “resistente”.